Schlein: con Meloni 4 anni di disastri, dobbiamo proporre alternativa

Roma, 11 set. (askanews) – “Tutti sentiamo responsabilità di esprimere un’alternativa a partire dai temi”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo festa di ‘Avanti Psi’. “Dopo 4 anni di governo meloni abbiamo un’Italia più fragile, che fa più fatica. Basta guardare i dati economici, la crescita, il calo della produzione industriali, gli stipendi tra i più bassi in Europa mentre il costo dell’energia è tra i più alti d’Europa. Dobbiamo costruire alternativa a questa destra dopo 4 anni di disastri di Giorgia Meloni e non lo dobbiamo fare contro ma per un progetto”.

Ha aggiunto la leader Pd: “Penso che per noi non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra costituzione antifascista, a partire dall’articolo 1: fondata sul lavoro”. Del resto, ha sottolineato, “Già in tante regioni e in tanti comuni stiamo governando insieme e stiamo governando bene”