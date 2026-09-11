Tecnologia, innovazione e passione per la cucina

Milano, 11 set. (askanews) – Innovazione e passione per la cucina si incontrano con l’arrivo ufficiale di HexClad in Italia. Il brand americano di cookware premium, nato a Los Angeles nel 2016, ha costruito il proprio successo intorno a un approccio innovativo al cookware, combinando le caratteristiche dell’acciaio inox e delle superfici antiaderenti in una tecnologia ibrida pensata per offrire performance e versatilità.L’ingresso in Italia, con l’e-commerce dedicato per l’acquisto di tutti i prodotti della linea, rappresenta quindi, un nuovo importante capitolo per il brand, che ha scelto proprio il nostro Paese – e uno degli chef italiani più riconosciuti al mondo – per raccontare il proprio approccio all’innovazione in cucina: Massimo Bottura.Una collaborazione che nasce da una visione condivisa: continuare a mettere in discussione le certezze, sperimentare e cercare nuove soluzioni per migliorare l’esperienza in cucina, senza perdere il legame con la tradizione culinaria e il piacere del cibo. Daniel Winer, CEO e Co-Founder di HexClad: “Mia nonna era originaria della Sicilia e arrivò in America circa cento anni fa. Eravamo molto legati e, come accadeva in tante famiglie siciliane dell’epoca, ogni domenica ci si riuniva con cugini, zii e parenti per cucinare e stare insieme. È anche per questo che mi sono sentito legato alle mie origini fin dalla nascita. Crescendo, ho iniziato a visitare l’Italia sempre più spesso, fino a decidere di viverci per una parte dell’anno, cosa che faccio ancora oggi. Per me era quindi particolarmente importante portare HexClad in questo Paese. Questo è stato uno dei primi mercati europei in cui abbiamo deciso di lanciarla. Gli italiani hanno un rapporto speciale con il cibo: per loro non si tratta semplicemente di mangiare, ma di sedersi a tavola con le persone che ami, condividere un momento e celebrare il piacere di stare insieme. Per questo, alla prima occasione, ci è sembrato naturale dedicare a questo mercato un lancio speciale, pensato appositamente per il pubblico locale.”Le parole dello chef Massimo Bottura: “La cosa fondamentale è non avere mai certezze e avere sempre dei dubbi. Se entri in cucina con i dubbi, ti poni delle domande e quindi la tua cucina deve continuare a evolversi. Per me è esattamente quello che sta facendo HexClad. Si sono chiesti: come possiamo creare delle padelle da condividere con il mondo intero, ma che siano all’altezza delle grandi cucine? Le hanno fatte provare a grandi chef, come Gordon Ramsay, Dominic Randle e me, cercando non solo la qualità, ma anche un approccio etico. E soprattutto con un’ossessione: l’ossessione per la qualità.” La collaborazione con Massimo Bottura si estende anche al suo impegno sociale: HexClad sosterrà infatti Food for Soul, l’organizzazione non profit fondata dallo chef insieme alla moglie Lara Gilmore, che promuove un sistema alimentare più inclusivo e combatte lo spreco alimentare.