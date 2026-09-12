Formula1, Lando Norris in pole a Madrid

Roma, 12 set. (askanews) – Lando Norris conquista la prima pole position della storia del Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito del MadRing di Madrid. Il campione del mondo della McLaren chiude una qualifica combattutissima con il tempo di 1’31″824 e precede di appena 11 millesimi Kimi Antonelli, autore di un ultimo tentativo da 1’31″835 con la Mercedes. Terzo Max Verstappen con la Red Bull, staccato di 140 millesimi, mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc completano la top five.

La qualifica si è decisa negli ultimi minuti di un Q3 vissuto sul filo dei millesimi. Antonelli sembrava aver trovato il giro della pole quando, al termine del primo tentativo, aveva portato la Mercedes davanti a tutti con 1’31″835. Il giovane italiano era riuscito a sfruttare al meglio la vettura, dopo aver anche rischiato nel Q2 con una scivolata alla Monumental, quando aveva perso il posteriore. Ma la risposta di Norris è arrivata proprio nel momento decisivo.

Il britannico ha chiuso il suo ultimo giro in 1’31″824, migliorando il riferimento di Antonelli di soli 11 millesimi e conquistando così la prima pole sul nuovo tracciato madrileno. Verstappen ha provato a inserirsi nella sfida fino all’ultimo, ma il suo 1’31″964 gli è valso la terza posizione.

Alle loro spalle una Ferrari competitiva soprattutto nella fase centrale della qualifica. Hamilton aveva inizialmente conquistato la pole provvisoria in 1’32″079 nel Q2, mentre Leclerc aveva chiuso la sessione al terzo posto. Nel Q3 il britannico ha fermato il cronometro a 1’32″013, sufficiente per il quarto posto, mentre il monegasco ha ottenuto 1’32″019, appena sei millesimi più lento del compagno di squadra. Sesta posizione per George Russell con l’altra Mercedes, davanti a Oscar Piastri con la seconda McLaren.

La sessione era stata particolarmente delicata già nel Q2, con Verstappen capace di chiudere davanti a tutti in 1’32″333, seguito da Antonelli e Hamilton. Eliminati invece Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Alexander Albon. Buona prestazione per Franco Colapinto, entrato nel Q3 dopo aver chiuso ottavo nel Q2, anche se il suo giro era stato inizialmente messo sotto esame per i track limits.

Per Norris si tratta dunque di un successo significativo su un circuito completamente nuovo per il Mondiale, arrivato al termine di una qualifica nella quale la McLaren ha confermato il proprio potenziale. Per Antonelli resta la soddisfazione di una seconda posizione conquistata per un margine minimo e la conferma di un fine settimana fin qui da protagonista.

La sfida è ora rimandata alla gara. Norris partirà davanti a tutti, con Antonelli al suo fianco in prima fila e Verstappen immediatamente alle loro spalle. Le Ferrari scatteranno invece dalla seconda fila, con Hamilton quarto e Leclerc quinto. Il Gran Premio di Spagna scatterà domenica alle 16.