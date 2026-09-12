Milano, all’iKonica Art Gallery in mostra il Blue

Roma, 12 set. (askanews) – In mostra il Blue: fino al 17 settembre, iKonica Art Gallery, a Milano, ospita la quarta mostra organizzata dal giovane curatore Giacomo Gentilcore. La scelta è stata quella di dar vita ad un ciclo che chiedesse agli artisti aderenti di lavorare su un determinato colore. In questa occasione, il colore “blu”. Per la prossima mostra che si terrà dall’11 al 21 gennaio 2027, sarà richiesto agli artisti di sviluppare dei lavori che abbiano il verde quale elemento centrale.

L’esposizione in corso presenta 22 artisti, che hanno lavorato mettendo al centro delle loro opere il colore “blu”, cifra e immaginario comune. La scelta ha creato un dialogo visivo immediato tra le opere esposte pur essendo i linguaggi e gli stili anche distanti tra loro. La mostra accoglie un nutrito gruppo di giovani artisti emrgenti, accompagnati da alcune figure più mature che interpretano e si integrano perfettamente con i linguaggi contemporanei proposti. Gli artisti presenti sono Aria Querques, Asia Montanari, Carla Grossi, Cesare Zibella, Claudio Ciabatti, Elena Scrascia, Francesco Zanghieri, Gaia Lazzari, Gianluigi Serravalli, Giorgia Capolongo, Giuseppe Pavia, Kay Sorai, Leyla, Mariapace Gritti Morlacchi, Marina Cotugno, Matteo Le Donne, Medea Bakradze, Nicolas Realegeño, Olga Yuzhik, Rogue Waves, Vaan Goth.

La mostra resta aperta all’iKonica Art Gallery, in via Nicola Antonio Porpora 16/A Milano, fino al 17 settembre.