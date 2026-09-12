X
<
>

Pole per Bezzecchi a Misano, preceduti Marc Marquez e Aldeguer

| 12 Settembre 2026 11:40 | 0 commenti

Pole per Bezzecchi a Misano, preceduti Marc Marquez e Aldeguer

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’azzurro scende sotto il muro dell’1’30” e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1’29″982. Preceduti Marc Marquez (Ducati), secondo a 0″198, e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), terzo a 0″368. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che precede il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) e Luca Marini (Honda). Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46), Alex Marquez (Ducati Gresini), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Pol Espargaro (Ktm Tech3).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA