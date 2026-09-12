Renault Niagara, il nuovo pick-up progettato per l’America Latina

ROMA (ITALPRESS) – Con Niagara, Renault continua ad espandersi su uno dei suoi mercati più strategici. Primo modello ad emergere dal piano futuREady, Niagara segna l’inizio di una nuova fase dell’offensiva internazionale della Marca. Entro il 2030, 14 nuovi modelli saranno lanciati al di fuori dell’Europa per consolidare la posizione di Renault come prima Marca automobilistica francese nel mondo. Sfruttando il significativo potenziale di sviluppo offerto dai mercati internazionali, Renault intende accelerare sia la crescita che il processo di elettrificazione. L’obiettivo del 2030 è realizzare metà delle vendite al di fuori dell’Europa, aumentando al tempo stesso la quota delle motorizzazioni elettriche ed ibride, portandola al 50% dei volumi di questi mercati. Insieme a Kardian e Boreal, Niagara contribuisce al processo di rinnovamento dell’offerta Renault al di fuori dellEuropa e, più specificatamente, in America Latina. Questa strategia si basa sullo sviluppo di veicoli che racchiudono il nuovo DNA e tutte le tecnologie della Marca. Progettato sulla piattaforma RGMP pick-up, è stato appositamente realizzato per soddisfare le esigenze dei clienti dell’America Latina. Niagara rinnova appieno l’offerta nel segmento dei pick-up con l’obiettivo di conquistare una base più ampia di clienti alla ricerca di un veicolo in grado di garantire gli spostamenti quotidiani, ma anche soddisfare le esigenze delle attività ricreative e professionali.

Questi sviluppi vanno di pari passo con i profondi cambiamenti in atto sul mercato dell’America Latina. Se i pick-up sono ancora fortemente associati alle attività professionali, si stanno ora progressivamente diversificando nell’utilizzo. Servono, infatti, soprattutto per uso personale, pur conservando le doti di praticità che ne decretano il successo da diversi decenni. Quest’evoluzione spinge i clienti ad andare alla ricerca di più comfort, tecnologie di bordo e qualità percepita, senza rinunciare alla capacità di carico e alle prestazioni da fuoristrada. L’America Latina è oggi uno dei mercati più dinamici per i pick-up. In vari Paesi della regione, questa tipologia occupa un posto di rilievo nelle vendite dei veicoli versatili ed è in grado di soddisfare una grande varietà di esigenze.

I principali tre mercati a cui è destinato Niagara sono il Brasile, l’Argentina e la Colombia. In questi paesi si concentra la maggior parte del potenziale commerciale del modello. Oltre a questi tre mercati, Niagara sarà successivamente distribuito anche in diversi Paesi importatori dell’America Latina.

“Niagara è il primo pilastro della nostra strategia futuREady che si prefigge l’obiettivo di commercializzare 14 nuovi modelli sui mercati internazionali entro il 2030. La piattaforma RGMP pick-up consentirà, in un secondo momento, di introdurre sul mercato anche una motorizzazione ibrida, contribuendo così al nostro obiettivo ambizioso di offrire il 50% di modelli elettrificati sui mercati internazionali entro il 2030. Niagara, completamente ideato, progettato e prodotto in America Latina, incarna appieno il DNA della Marca Renault: design audace e robusto, abitacolo confortevole dotato di ingegnosi vani portaoggetti e tecnologie di bordo con OpenRlink con Google integrato, degne dei canoni dei SUV. Vorrei ringraziare tutti i team Renault dell’America Latina per l’impegno collettivo profuso in questo bel progetto”, ha sottolineato Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer di Renault Group, CEO della Marca Renault

Niagara rivisita i codici dei pick-up fondendo il design tipico dei SUV con le doti funzionali dei veicoli progettati per rispondere ad una grande varietà di esigenze. Con il suo design esprime una forte personalità fatta di modernità, robustezza e tecnologie, a suo agio sia in città che sui terreni più impegnativi. Niagara vanta un’identità forte. Il frontale riprende i codici dei grandi pick-up con verticalizzazione della calandra e cofano alto dalle linee muscolose che si integra con naturalezza nel design dei parafanghi anteriori, rafforzando l’impressione di robustezza ed equilibrio delle proporzioni. La scritta “Renault”, posta al centro della grande calandra nera, è in caratteri maiuscoli, sottolineando il fatto che Niagara appartiene alla nuova generazione internazionale della Marca. La finitura del nome “Renault” è cromata pixelata.

I fari FULL LED, circondati da una cornice nero lucido, offrono una sequenza di benvenuto, mentre le luci diurne presentano una firma grafica specifica. Dalla parte inferiore del paraurti, in cui sono integrati i fendinebbia a LED, traspare tutta la robustezza di Niagara. Le protezioni della carrozzeria nella finitura Alliance Black, abbinate allo ski anteriore con un design che trae ispirazione dal mondo dei fuoristrada, evidenziano le doti offroad del veicolo, preservando al tempo stesso gli elementi più esposti nei percorsi fuori strada. Con 4,94 metri di lunghezza (4,91 metri nella versione 4×2) e 1,72 metri di altezza, Niagara vanta proporzioni generose che ne accentuano la personalità. Visto di profilo, con le spalle pronunciate, i passaruota incisivi, le linee tese ed i cerchi da 17″ o 18″, a seconda delle versioni, ha una silhouette possente che ne evidenzia la robustezza ed il look da crossover.

Renault ha lavorato, in particolare, sull’integrazione tra cabina e cassone per creare un profilo più armonioso, in cui i vari elementi risultano collegati tra loro con naturalezza. Il senso di continuità è accentuato dal trattamento specifico del montante posteriore, elemento distintivo del design del veicolo. Le maniglie posteriori sono integrate nel montante, scelta stilistica che accentua la fluidità delle linee.

Al posteriore, i motivi grafici ed il trattamento del portellone proseguono la ricerca della modernità. Il tutto contribuisce ad una visual identity coerente che mantiene i codici tradizionali dei pick-up. Così, nella sponda posteriore, la scritta “Niagara” è direttamente stampata nella lamiera, mentre la fascia nera trasversale, che si prolunga nei fanali alle estremità, dà una sensazione di maggiore ampiezza visiva del veicolo, rafforzando anche l’assetto. Le barre sul tetto contribuiscono ad aggiungere funzionalità, ma anche a conferire stile al veicolo. Sottolineano il suo spirito outdoor e lifestyle, rispondendo al tempo stesso alle esigenze concrete degli utenti. Niagara può essere dotato di barre stabilizzatrici rivisitate, che non hanno solo una funzione stilistica ma consentono anche di posizionare e fissare oggetti ingombranti.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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