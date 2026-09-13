Emma Bonino, camera ardente in Campidoglio: lunga fila in piazza per ultimo saluto

(Adnkronos) – Una bandiera dell’Europa sul feretro di Emma Bonino in Campidoglio dove, nella Sala delle Protomoteca, è stata allestita la camera ardente della storica leader radicale per le giornate di oggi e domani. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il fratello di Bonino Giovanni e la sorella Domenica, i leader di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. In piazza già una lunga di persone per l’ultimo saluto a Bonino.

“Tantissimi cittadini sono qui per rendere omaggio a una donna straordinaria, protagonista della nostra repubblica e della nostra democrazia. Mi hanno colpito davanti al feretro tante persone davanti al feretro che le hanno detto: ‘grazie'”, le parole di Gualtieri. “Ha svolto un ruolo molto importante in tante fasi decisive per rendere il nostro paese più libero quindi più giusto. È stata una combattente dolce e tenace per lo stato di diritto, per le libertà civili e politiche. Ed è stata una europeista fortissima. Per lei i diritti dell’uomo erano gli stessi in tutto il mondo e il nostro Paese anche grazie a lei è un paese migliore. È stata molto giusta la scelta dei funerali di Stato”.