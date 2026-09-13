Meteo, addio afa con l’Anticiclone delle Azzorre: ma da martedì cambia tutto, piogge in arrivo

(Adnkronos) –

Weekend all’insegna del caldo senza afa su tutta Italia grazie all’Anticiclone delle Azzorre: anche oggi, domenica 13 settembre, il meteo sarà caratterizzato da sole quasi ovunque e temperature gradevoli, che si manterranno al di sotto dei 30 gradi centigradi, dunque ben al di sotto dei livelli raggiunti nel corso di questa estate caldissima.

Come hanno precisato gli esperti de IlMeteo.it, ci sarà un clima pienamente settembrino, con le temperature notturne che scenderanno anche al di sotto dei 17-18°C, mentre le massime, come abbiamo visto, resteranno contenute sotto i 30°C. Tra i valori più elevati figurano quelli attesi a Firenze, Roma, Napoli e Cagliari, ma niente al confronto del caldo record delle scorse settimane. Nella giornata di oggi ci saranno piovaschi solo tra Salento, Calabria e Sicilia, altrove splenderà il sole.

Il clima stabile ha però i giorni contanti. Una nuova perturbazione entro mercoledì prossimo 16 settembre scenderà dal Nord Europa verso l’Italia, che porterà precipitazioni prima sulle regioni setentrionali e poi con qualche pioggia anche in Sicilia e Calabria.