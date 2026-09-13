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Serie A, oggi Napoli-Bologna 0-0 – Diretta

| 13 Settembre 2026 20:02 | 0 commenti

Serie A, oggi Napoli-Bologna 0-0 – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 13 settembre, gli azzurri ospitano il Bologna al Maradona nella quarta giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce da tre sconfitte consecutive, in A con Como e Inter e in Champions con l’Arsenal, mentre gli emiliani hanno pareggiato nell’ultimo turno contro il Sassuolo.  

 

 

 

 

La partita tra Napoli e Bologna sarà visibile su Dazn, ma anche sui canali di sky Sport. Sfida disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

 

 

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