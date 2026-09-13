Teatro, in scena a Modena e Roma la signorina Else di Schnitzler

Roma, 13 set. (askanews) – “Sento addosso lo sguardo di Dorsday, mi taglia i vestiti. La mamma e il papà sono a Vienna…”. Torna in scena ‘La signorina Else’, capolavoro di Arthur Schnitzler, un dramma psicologico, di sconcertante attualità, dove la dignità di una giovane donna si scontra con l’ipocrisia sociale e il ricatto familiare. Un racconto che Schnitzler affida a un tormentato monologo interiore, interpretato sul palco da Cecilia Cinardi, diretta dal regista Federico Olivetti.

Due gli appuntamenti: al Drama teatro di Modena, dal 24 al 27 settembre e allo Spazio Culturale Nous a Roma, il 3 e 4 ottobre.

In questa pièce, l’intensità attoriale si fonde qui con la potenza dei movimenti curati da Michela Lucenti, il rosso dell’abito della giovane Else che si riflette nel rosso della scena firmata da Emanuela Dall’Aglio e che si fonde con il disegno luci di Javier Delle Monache. Un’opera ipnotica che Schnitzler sceglie di risolvere con un tragico riscatto.