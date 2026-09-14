Campania, flashmob a sorpresa del centrodestra davanti al sito delle ecoballe a Giugliano: “Regione immobile”

NAPOLI (ITALPRESS) – Un flashmob, a sorpresa, è stato organizzato dai consiglieri regionali del centrodestra, davanti al sito delle ecoballe a Taverna del Re, nel territorio del comune di Giugliano. A guidare la delegazione di consiglieri il capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano, accompagnato dai capigruppo Massimo Pelliccia di Forza Italia, Raffaele Maria Pisacane di Fratelli d’Italia e la consigliera Susy Panico. “Dopo l’ultimo rogo che ancora una volta ha messo a repentaglio la salute dei cittadini della zona, abbiamo voluto denunciare l’immobilismo della Regione Campania. L’accordo con il governo prevedeva che questo sito fosse stato chiuso entro il 2019, invece, tutto langue nell’inerzia. Un autentico sconcio perché un milione di tonnellate di ecoballe resta sul terreno a marcire. La sinistra governa la Regione Campania da vent’anni: Taverna del Re brucia ancora ed è purtroppo l’immagine perfetta di un lungo fallimento. Dove sono gli ambientalisti radical chic da diporto. Questo è uno sconcio che offriamo all’Europa”, dichiarano i consiglieri del centrodestra.

Era presente anche una folta delegazione di consiglieri comunali del territorio: Francesco Iovinella, Pasquale Ascione, Filomena Lanzaro, Giovanni Pirozzi, Francesco Mallardo, tutti di Giugliano; e l’assessore del comune di Qualiano, Salvatore Onofaro. “Porterò in regalo al Presidente Roberto Fico un’ecoballa, in questo caso non inquinante e profumata, come simbolo del fallimento del campo largo”, ha concluso Sangiuliano.

-Foto ufficio stampa Sangiuliano-

(ITALPRESS).