Donzelli: governeremo fino a novembre 2027, e faremo manovra

1 minuto per la lettura
Milano, 14 set. (askanews) – “Vogliamo governare fino a fine legislatura, fino a novembre”. Lo dice il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, smentendo la possibilità di andare a votare rapidamente prima che la Corte Costituzionale si esprima sulla nuova legge elettorale: “Questi sono i ragionamenti che fa la sinistra, i trucchetti che userebbero loro. No, non esistono manovre”.
Quanto alle problematiche connesse con il voto in autunno, a partire dalla necessità di varare la legge di bilancio, Donzelli spiega che sarà il governo Meloni ad assumersi la responsabilità anche della manovra per il 2028: “Il governo in carica non lascerebbe il Paese a rischio di esercizio provvisorio”.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA