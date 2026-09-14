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Donzelli: governeremo fino a novembre 2027, e faremo manovra

| 14 Settembre 2026 09:01 | 0 commenti

Askanews
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Milano, 14 set. (askanews) – “Vogliamo governare fino a fine legislatura, fino a novembre”. Lo dice il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, smentendo la possibilità di andare a votare rapidamente prima che la Corte Costituzionale si esprima sulla nuova legge elettorale: “Questi sono i ragionamenti che fa la sinistra, i trucchetti che userebbero loro. No, non esistono manovre”.

Quanto alle problematiche connesse con il voto in autunno, a partire dalla necessità di varare la legge di bilancio, Donzelli spiega che sarà il governo Meloni ad assumersi la responsabilità anche della manovra per il 2028: “Il governo in carica non lascerebbe il Paese a rischio di esercizio provvisorio”.

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