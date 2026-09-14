Milano, 14 set. (askanews) – Dopo un’estate ricca di appuntamenti e grandi successi in Italia, i The Kolors annunciano il nuovo tour internazionale “Europe, USA & Canada Tour 2027”. La tournée, prodotta da Gianluca Tozzi per MOMY RECORDS in collaborazione con Colorsound e Platinum Sound, prenderà il via a Basilea, lunedì 5 aprile 2027. Attraverserà le principali città europee fino al debutto sui palchi di Stati Uniti e Canada, per poi concludersi a Los Angeles (CA), venerdì 19 novembre 2027.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale a partire da martedì 15 settembre 2026 e online su www.thekolors.co a partire da mercoledì 16 settembre 2026.

“Europe, USA & Canada Tour 2027” partirà dalla Svizzera e arriverà in Austria, Germania, Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia. A novembre 2027 approderà poi in Nord America, con sei appuntamenti tra Stati Uniti e Canada, nelle città di Atlantic City (NJ), Boston (MA), Chicago (IL), Montreal, Toronto e Los Angeles, dove si concluderà.

Questa tournée conferma la crescente dimensione internazionale della band conquistata grazie a un lungo percorso artistico, che negli ultimi anni, ha visto i The Kolors riscuotere sempre più successo anche all’estero.

Il 27 marzo 2026 esce “Rolling Stones” (Atlantic Records/Warner Music Italy), il singolo della band che ha raggiunto il #1 nella classifica EarOne, rimanendo sul podio per diverse settimane. Nel brano, l’attitudine funk-pop si unisce al groove tropicale, segnando una nuova fase per il loro sound, che troverà in “Europe, USA & Canada Tour 2027” la sua dimensione live.

I The Kolors, insieme a Serena Brancale, sono stati inoltre feat del singolo “Partenope” di Merk & Kremont. Uscito il 5 giugno, ha conquistato la vetta della classifica EarOne risultando il brano italiano più trasmesso in radio a luglio e agosto 2026.

La band con “Europe, USA & Canada Tour 2027” porterà oltre i confini italiani una nuova identità contemporanea, attraverso hit che hanno segnato il loro percorso e nuove sonorità che ne delineano il futuro.