IA, Lagarde: canalizzare i risparmi degli europei su progetti Ue

Roma, 14 set. (askanews) – Proprio mentre i giganti Usa dell’intelligenza artificiale parlano di rallentarne lo sviluppo a causa dei rischi di qiesto segmento, la presidente della Bce, Christine Lagarde sostiene che le autorità dell’Unione europea devono accelerare sul settore e “canalizzare” i risparmi dei cittadini verso l’IA, in modo da creare investimenti di portata tale da poter competere con Stati Uniti e Cina.

“Tre anni fa ho sostenuto che i mercati dei capitali non sbocciano perché viene loro ordinato di farlo dai politici. Emergono per finanziare progetti trasformativi che vanno oltre la portata delle banche”, ha detto intervendo ad una conferenza a Vienna. “Questo è quello che è successo negli anni 60 e 70 del XIX secolo, quando le ferrovie degli Stati Uniti avevano bisogno di finanziamenti che nessuna banca era in grado di assicurare. I mercati dei capitali sono spuntati per convogliare i risparmi, molti di quali erano europei, dove erano necessari”.

“Ho detto che allora che l’Europa ha bisogno di un suo progetto per spingere in avanti i suoi mercati dei capitali. Penso che l’intelligenza artificiale sia quel progetto. Ha bisogno di fondi in misura tale che solo i mercati dei capitali possono assicurare e in ballo non potrebbe esserci una posta più alta per l’Europa. I governi in Europa lo hanno capito. Questa Commissione europea ha avanzato le sue proposte sul tavolo. Quello che resta da fare è agire – ha concluso – in modo che i risparmi degli europei possano costruire il futuro dell’Europa”.