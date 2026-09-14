Renault, al Salone IAA di Hannover il nuovo Trafic Van E-Tech Electric

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Salone IAA Transportation 2026 di Hannover, Renault presenta una nuova fase della sua strategia dei veicoli commerciali. Quest’offensiva, che prevede il lancio di cinque nuovi modelli entro il 2028, rientra nell’ambito del piano strategico futurReady e riconferma il ruolo fondamentale svolto dai veicoli commerciali nella crescita della Marca. Nuovo Trafic Van E-Tech Electric è uno dei cinque prodotti di quest’offensiva che si avvale del forte posizionamento della Marca sul mercato europeo. Renault ha, così, consolidato la sua posizione come seconda marca dei veicoli commerciali, con una performance superiore a quella del mercato per il quarto trimestre consecutivo. Master è numero 1 del segmento dei furgoni grandi in Europa, mentre Kangoo e Trafic salgono sul podio delle rispettive categorie.

Dal 1980, Renault Trafic affianca gli operatori professionali rispondendo a tutte le loro esigenze. Con oltre 2,8 milioni di unità vendute, è diventato un punto di riferimento del segmento dei furgoni medi. Oggi Nuovo Trafic Van E-Tech Electric segna una svolta importante in questa storia. Progettato e prodotto in Europa nello stabilimento di Sandouville in Francia, Nuovo Trafic Van E-Tech Electric dimostra quanto Renault sia impegnata per sviluppare e realizzare in Europa prodotti tecnologici dal design unico.

L’offerta della gamma sarà completa con: versione furgone disponibile agli ordini entro fine anno; versioni telaio cabinato e doppia cabina a complemento della gamma nel 2027. Questa copertura consentirà di soddisfare le più ampie aspettative del mercato europeo dei furgoni medi.

Per gli operatori professionali, l’autonomia e la ricarica rapida sono priorità assolute in quanto condizionano la produttività, la disponibilità del veicolo ed il TCO. Con un’autonomia di oltre 470 km (omologazione WLTP in corso), Nuovo Trafic Van E-Tech Electric soddisfa al tempo stesso le esigenze degli spostamenti quotidiani e dei lunghi viaggi. In città, l’autonomia può raggiungere fino a 690 km, ossia fino a cinque giorni lavorativi senza ricarica. Questo nuovo furgone si basa sulla nuova piattaforma RGEV medium van di Renault Group. L’architettura elettrica da 800 volt permette di offrire la miglior soluzione di ricarica rapida del segmento dei veicoli commerciali leggeri in Europa. Nel giro di 20 minuti, Nuovo Trafic Van E-Tech Electric può recuperare fino a 280 km d’autonomia e fino a 380 km in ambiente urbano. Con le sue prestazioni elettriche, Nuovo Trafic Van E-Tech Electric offre un vantaggio concreto a livello di business: i clienti possono contare su un TCO fino al 10% inferiore rispetto a quello delle versioni termiche equivalenti.

Nuovo Trafic Van E-Tech Electric è stato concepito per rendere la vita quotidiana degli operatori professionali più semplice, più confortevole e più sicura. Con la sua maneggevolezza, ha un’agilità equivalente a quella di Renault Clio, con un diametro di sterzata di 10,3 metri, caratteristica che lo rende particolarmente adatto agli ambienti urbani ed alle manovre in spazi ristretti. Con un’altezza di soli 1,89 metri, può accedere a tutti i parcheggi sotterranei standard. La visibilità anteriore e laterale incrementa la fiducia e la sicurezza del conducente. Il comfort di guida è analogo a quello delle autovetture grazie all’asse posteriore con sospensioni multilink, alla posizione di guida ergonomica ed alla silenziosità tipica dei propulsori elettrici. Queste caratteristiche contribuiscono a migliorare le condizioni di lavoro, aiutando al tempo stesso i conducenti ad essere più tranquilli e produttivi durante la giornata lavorativa. Nuovo Trafic Van E-Tech Electric introduce un’innovazione di primaria importanza. E’ il primo veicolo di Renault Group nonchè il primo veicolo commerciale in Europa ad integrare un’architettura software centralizzata e flessibile, denominata Software-Defined Van (SDV). Quest’architettura semplificata e potente si basa su un sistema operativo connesso ed intelligente, in grado di controllare ed analizzare le funzioni del veicolo, facendole anche evolvere velocemente. Consente di passare da 80 centraline elettroniche a sole due super-centraline gestite da CAR OS (Operating System for Cars, sistema operativo per auto), basato su Android e sviluppato in partnership con Google. I clienti ne traggono molteplici vantaggi: costanti aggiornamenti di Trafic Van E-Tech Electric, guida super personalizzata, maggior sicurezza tramite la manutenzione predittiva e miglior valore residuo grazie alla costante evoluzione del veicolo.

L’utilizzo avanzato di tutti i dati disponibili consente alla Marca di offrire ai clienti professionali nuovi servizi ancora più adatti alle loro esigenze (maggiori dettagli nella pagina successiva, paragrafo su Renault uptimize). Grazie alla tecnologia SDV, i clienti professionali potranno, inoltre, contare su nuove funzionalità per tutto il ciclo di vita del veicolo, come già fanno con computer e smartphone.

Nuovo Trafic Van E-Tech Electric vanta anche tutte le caratteristiche che ci si aspetta dai veri veicoli commerciali: fino a 5,8 m³ di volume utile, 1,3 tonnellate di carico utile, 2 tonnellate di capacità di traino, possibilità di trasportare tre europallet ed altezza della soglia di carico di appena 53 cm.

“Potrei utilizzare tutti i superlativi del dizionario per descrivere Trafic Van E-Tech Electric, ma per dirla in poche parole, è unico. Unico in termini di TCO, unico in termini di valore, unico per il perfetto connubio tra comfort da autovettura e nuove tecnologie. Offre, inoltre, tutte quelle caratteristiche imprescindibili che lo rendono il miglior business partner dei nostri clienti”, ha commentanto Frederic Clermont – Vicepresidente Prodotti di Renault Veicoli Commerciali.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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