Alla Camera ultimo scoglio per nuova legge elettorale, Meloni riflette su fiducia

Roma, 15 set. (askanews) – Con l’approvazione in seconda lettura

al Senato, inizia il miglio decisivo per la riforma elettorale

voluta da Giorgia Meloni. Entro meno di un mese i giochi saranno

fatti: si capirà se il nuovo sistema di voto – un proporzionale

con premio di maggioranza, modificato al Senato con l’inserimento

dei capilista bloccati e delle preferenze – avrà il via libera

definitivo della Camera o sarà affossato con il voto segreto. I

parlamentari di maggioranza sono consapevoli che questa volta lo

stop non sarebbe indolore ma le paventate conseguenze sulla

tenuta del governo e su una fine della legislatura prima della

maturazione dei requisiti per il vitalizio non sembrano

sufficienti a mettere al riparo l’approvazione finale da

eventuali sgambetti dei franchi tiratori.

Che il passaggio a Montecitorio preoccupi Fratelli d’Italia e la

premier lo dimostra il fatto che il governo non ha ancora deciso

se sul terzo passaggio porrà la questione di fiducia, tanto che,

secondo quanto si apprende, il Consiglio dei ministri non l’ha

ancora autorizzata. I precedenti – dall’Italicum al Rosatellum –

non mancano e fino a poco tempo fa la fiducia veniva data per

scontata: l’idea è di evitare i voti segreti su articoli ed

emendamenti blindando la riforma nella terza lettura per non

incappare in un altro incidente come quello avvenuto a luglio

sulle preferenze, con il governo battuto per un voto

sull’emendamento di Fdi. In questo caso resterebbe un’unica

incognita sul voto finale, passaggio sul quale senza dubbio le

opposizioni non consetirebbero che ci si esprima in modo palese.

Ma la decisione è tutt’altro che presa, la riflessione è ancora

in corso e passa dai piani alti di via della Scrofa per arrivare

sino a Palazzo Chigi: il timore è che l’eventuale bocciatura

finale di una riforma su cui il governo ha ottenuto la fiducia

possa essere più dirompente dell’inciampo su un singolo

emendamento o articolo. Tuttavia, per quanto almeno formalmente

l’esecutivo abbia lasciato che la discussione sulla riforma fosse

nelle mani del Parlamento, difficilmente a questo punto si

potrebbe ipotizzare che una qualsiasi defaillance possa essere

semplicemente derubricata a ‘incidente’ senza conseguenze. Meloni

stessa, peraltro, ha più volte pubblicamente perorato la causa di

una nuova legge in nome della stabilità.

Il rovescio della medaglia però è che senza il voto ‘one shot’,

prendere o lasciare sull’intero provvedimento, verrebbe anche a

mancare – è la consapevolezza di molti – il collante di una

maggioranza che sulla riforma elettorale ha fatto fatica a

trovare una intesa. Insomma, la minaccia del ‘o così o tutti a

casa’ potrebbe suonare meno efficace.

Le modifiche con cui, durante l’esame del Senato, le liste

bloccate nei collegi plurinominali sono state sostituite dal

meccanismo dei capilista bloccati e le tre preferenze da

scegliere con le crocette in una lista di sei candidati sono

state a dir poco tormentate e hanno lasciato lo strascico della

mancata previsione dell’alternanza di genere. Un fattore, il

malumore trasversale delle deputate, che potrebbe pesare, come

già successo a luglio, sull’esito delle votazioni alla Camera.

Col bilancino, insomma, sembrano più i rischi che Meloni corre a

non blindare il testo. I punti che il passaggio al Senato ha

riaperto infatti non sono pochi: preferenze, firme, collegi di

Bolzano e voto ai caregiver fuorisede. Punti che toccano ben 4

articoli su 9 che quindi le opposizioni avranno la possibilitàá

di emendare e chiedere di votare con il voto segreto in aula dove

i malumori nei gruppi di maggioranza sono trasversali e pesa

l’incognita di una Lega dilaniata dalle divisioni interne e mai

convinta di dire addio ai collegi uninominali. Problemi di cui il

partito della premier è consapevole tanto che non è passato

inosservato l’appello del presidente della commissione Affari

costituzionali del Senato Andrea De Priamo (Fdi) oggi in

dichiarazione di voto finale: “Le preferenze tornano in

Parlamento dopo più di trent’anni grazie al governo Meloni e a

questa maggioranza. Auspico, con rispetto, che i colleghi della

Camera possano confermare questa scelta, perché siamo tutti

parlamentari, sappiamo quanto sia impegnativo andare a cercare le

preferenze, ma sappiamo anche quanto sia importante essere

legittimati e rafforzati dal consenso popolare”.

A Montecitorio l’esame si annuncia rapido. La riforma è attesa in

aula il 28 settembre per la discussione generale e a ottobre, con

i tempi contingentati, l’obiettivo è di arrivare al voto finale

entro il 9. Le opposizioni annunciano battaglia ma non

nascondono, fuori dai taccuini, la convinzione che a Montecitorio

non ci saranno sorprese. Il Pd guarda già alla Corte

Costituzionale che sarà sicuramente chiamata a esprimersi sulla

legittimità del nuovo sistema. Secondo il costituzionalista

Stefano Ceccanti è ragionevole aspettarsi che la Corte decida

entro la fine di gennaio. Al vaglio di costituzionalità anche la

norma introdotta al Senato che porta il numero delle firme che

chi non è in Parlamento dovrebbe raccogliere per presentare le

liste a oltre 400mila. Sul punto, che ha suscitato vive proteste

nelle opposizioni, tuttavia, il governo ha ancora la possibilità

di intervenire riducendo il numero e ampliando le deroghe

attraverso il decreto elezioni, come fatto dai governi passati.

Anche se oggi la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati,

dice: “Allo stato non mi risulta”.

Luc/Bac