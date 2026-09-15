Mattarella: Stato diritto oggi messo a dura prova

Roma, 15 set. (askanews) – “Un mondo governato dalla legge, non dalla forza, questo è uno dei valori più alti della civiltà giuridica, ma è messo a dura prova nella attuale stagione della vita internazionale. Questo valore risale al pensiero classico e si è sviluppato lungo il percorso del moderno pensiero costituzionale. Il diritto deve, al tempo stesso, rappresentare il fondamento e disegnare il limite e la misura dell’esercizio del potere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione della World Law Foundation.