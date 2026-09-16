Federal Reserve alza i tassi al 3,75%-4%, primo aumento da 3 anni

Roma, 16 set. (askanews) – La Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da tre anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più con cui il riferimento sui fed funds sale a una forchetta del 3,75-4%. La decisione era ampiamente attesa dopo i nuovi rafforzamenti dell’inflazione e dei prezzi dell’energia.

Negli Stati Uniti “l’inflazione resta elevata. Il rialzo dei tassi di oggi favorirà “un ritorno tempestivo all’obiettivo del 2%. Il comitato intende perseguire la stabilità dei prezzi”, recita il comunicato diffuso al termine del direttorio (Fomc). La decisione è stata presa all’unanimità.

Secondo la Banca centrale degli Stati Uniti, la crescita economica resta solida, anche se persiste un’elevata incertezza in parte legata a questioni geopolitiche. (fonte immagine: Federal Reserve)