Laureus Charity Night, sport e solidarietà per i giovani

Milano, 16 set. (Askanews) – Lo sport, tra solidarietà e grandi campioni, è stato protagonista a Milano per la 12 edizione della Laureus Charity Night, appuntamento annuale di raccolta fondi organizzato da Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS per progetti rivolti a bambini e ragazzi che crescono in contesti socio-economici fragili.La serata, che si è svolta presso Spazio Eventi Brembo, ha riunito protagonisti dello sport, istituzioni, partner e sostenitori della Fondazione, con l’obiettivo di abbattere le barriere e rendere l’attività sportiva sempre più accessibile. Ha parlato così ai nostri microfoni Silvia Ponzoni, Vicepresidente di Fondazione Laureus Italia: “Come sapete, Laureus è incentrata sullo sport per i bambini e, sempre di più, sulla collaborazione con i suoi soci e con le aziende che desiderano lavorare insieme alla Fondazione. Uno degli elementi di cui siamo più fieri quest’anno è proprio quello di aver allargato questo perimetro. Richemont è uno dei nostri partner e, come sapete, io rappresento anche la Fondazione nel board di Laureus, ma non è l’unico. Quest’anno, quindi, abbiamo lavorato molto per ampliare questo perimetro, perché più aziende riusciamo a coinvolgere e a supportarci, più possiamo incrementare il numero dei progetti e, di conseguenza, il numero di bambini che possiamo aiutare”.Sono stati vari gli Ambassador che hanno partecipato alla serata e che, ogni giorno, trasmettono i valori e danno il buon esempio, soprattutto nei momenti di difficoltà. “L’insegnamento che mi sento di dare a un ragazzo che parte in difficoltà è di credere in sé stesso e, soprattutto, di trovare la spinta dentro di sé, senza farsi abbagliare dalle cose facili e superficiali, perché saranno effimere e non lo porteranno molto lontano. Quindi, proprio quello che mi sento di condividere con un bambino o con un ragazzo è: sognate e sentite dentro di voi ciò che vi fa sentire grandi. Non grandi fisicamente, ma grandi dentro di voi” ha dichiarato Alessandro Fabian, Ambassador di Fondazione Laureus.Momento centrale della Charity Night è stato l’ingresso nella famiglia Laureus di Sara Gama e Valentina Marchei, nominate nuove Ambassador della Fondazione. “Vorrei dire di non buttare niente di quello che si impara durante la carriera sportiva. Non sono sicuramente le medaglie che portiamo al collo a definirci, ma tutti quei valori e quelle soft skill che impariamo durante questo lungo percorso, che ci serviranno anche dopo, in contesti differenti. Ci aiuteranno ad adattarci a qualsiasi tipo di difficoltà e anche a lanciarci in nuovi contesti, per fare la differenza” ha concluso Valentina Marchei, Presidente della Commissione Nazionale Atleti CONI e Ambassador di Fondazione Laureus Italia.Presenti, tra gli altri, Alberto Tomba, Giacomo Agostini, Fabio Capello e Christian Vieri. La raccolta fondi della serata contribuirà a sostenere i progetti di Fondazione Laureus Italia, portando lo sport dove può fare la differenza come occasione di crescita, inclusione e cambiamento.