Nissan Kicks e-POWER arriverà in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Nissan annuncia il lancio di un nuovo modello in Europa e un investimento di 170 milioni di sterline per la sua produzione presso lo stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. Nissan Kicks, crossover compatto del segmento B, sarà equipaggiata con l’esclusiva tecnologia ibrida e-POWER di Nissan e sarà prodotta a Sunderland insieme ai modelli Qashqai, Juke e LEAF.

Massimiliano Messina, Chairperson Nissan AMIEO, ha dichiarato: “Questa è una notizia straordinaria per l’Europa e dimostra l’agilità e la rapidità con cui siamo in grado di introdurre nuovi modelli in nuovi mercati. Kicks è un crossover compatto, dotato dell’esclusivo sistema di propulsione ibrido e-POWER, di un design accattivante e di tecnologie innovative. Elettrificazione con ampia possibilità di scelta è ciò che desiderano i clienti europei, e l’introduzione di Kicks dimostrerà ulteriormente come Nissan sappia offrire soluzioni per tutti.”

Jonathan Reynolds, Government Secretary of State for Business and Trade del Regno Unito, ha commentato: “Da quattro decenni Nissan è al centro del settore manifatturiero britannico. Lo stabilimento di Sunderland ha prodotto milioni di veicoli, sostenendo migliaia di posti di lavoro qualificati e contribuendo a fare del Nord-Est dell’Inghilterra una potenza mondiale dell’industria automobilistica. La decisione di costruire questo nuovo modello a Sunderland rappresenta una forte attestazione di fiducia nelle competenze produttive del Regno Unito e nel futuro del suo settore automotive. Sono entusiasta delle opportunità che possono nascere dalla collaborazione tra Governo e industria per garantire crescita, investimenti e occupazione qualificata in tutto il Paese.”

Kicks rappresenta il secondo importante annuncio di prodotto di Nissan in Europa questo mese, che segue quello di PIXO, la nuova vettura elettrica di segmento A che sarà presentata la prossima settimana. L’attuale Nissan Kicks di seconda generazione viene prodotta in Giappone, Messico e Brasile per i mercati internazionali. Complessivamente, il modello ha superato 1,8 milioni di unità vendute in oltre 70 mercati. Kicks sarà il decimo modello prodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland, nel Nord-Est dell’Inghilterra, che quest’anno celebra il suo 40° anniversario. Sempre nel Regno Unito, Nissan ha un centro design a Paddington, Londra, e un sito di ricerca e sviluppo a Cranfield, nel Bedfordshire. Lo stabilimento di Sunderland ha raggiunto da poco uno straordinario traguardo: 12 milioni di veicoli prodotti in 40 anni. A partire dalla prima Nissan Bluebird del 1986, è stata realizzata in media una nuova vettura ogni minuto e 45 secondi. Adam Pennick, Vice President Manufacturing di Nissan Sunderland, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di accogliere l’assegnazione di questo nuovo modello a Sunderland. E’ il modo migliore per celebrare i nostri 40 anni come sito produttivo di livello mondiale. Non vediamo l’ora di vedere la Kicks e-POWER scorrere lungo le nostre linee di assemblaggio accanto al resto della nostra gamma elettrificata: Qashqai, Juke e LEAF.”

Lo stabilimento Nissan di Sunderland produce già le versioni e-POWER di Qashqai e metterà a frutto questa consolidata esperienza per realizzare la nuova Kicks destinata ai clienti del Regno Unito, dell’Europa e della Turchia. Dal suo lancio nel 2016, sono stati venduti nel mondo oltre 1,9 milioni di veicoli e-POWER, inclusi 200.000 Nissan Qashqai e-POWER prodotti nel Regno Unito.

Kicks sarà equipaggiata con la terza generazione di e-POWER – lanciata in Europa nel 2025 su Qashqai – che è stata completamente riprogettata per esaltare tutti i punti di forza che hanno determinato il suo successo e offre minori consumi, minori emissioni e una guida ancora più silenziosa e simile a quella di un veicolo 100% elettrico, consolidando così il suo ruolo di tecnologia Nissan per facilitare la transizione verso la mobilità a zero emissioni. e-POWER è un propulsore pensato per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina.

e-POWER è la rivoluzione dell’ibrido, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza degli ibridi tradizionali, nel sistema e-POWER la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote.

Nel corso di quattro decenni, Nissan Motor Manufacturing UK (NMUK) è diventato il più grande stabilimento automobilistico del Regno Unito concentrato in un unico sito produttivo, trasformando Sunderland in un punto di riferimento per la produzione e l’esportazione di veicoli.

Questa crescita è stata sostenuta da 5 miliardi di sterline di investimenti, con veicoli destinati a oltre 100 mercati nel mondo, circa 6.000 dipendenti diretti e ulteriori 30.000 posti di lavoro supportati lungo la catena di fornitura.

Kicks è il decimo modello assegnato alla produzione di Sunderland dal 1986, dopo Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai e LEAF. A partire dal prossimo anno, Sunderland produrrà anche la nuova Nissan Juke di terza generazione, che per la prima volta sarà 100% elettrica.

– Foto ufficio stampa Nissan –

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