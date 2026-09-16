Preti contro il Genocidio, il 22 settembre una marcia a Roma

Roma, 16 set. (askanews) – Martedì 22 settembre, circa 100 sacerdoti  provenienti da 8 paesi e da diverse regioni d’Italia  della rete “Preti contro il Genocidio” si riuniranno a Roma. La mattinata sarà dedicata a un incontro interno, chiuso al pubblico. La parte pubblica della giornata avrà inizio alle ore 15 con un momento di preghiera presso la Chiesa di Santo Spirito in Sassia, a Borgo Santo Spirito. Alle 15.30 i sacerdoti daranno avvio a una marcia lungo Via della Conciliazione, portando un sudario con i nomi di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due “cessate il fuoco”.

Il corteo raggiungerà Piazza Pio XII e continuerà su Via di Porta Angelica, dove intoneranno un canto su Taybeh (Cisgiordania), composto appositamente per l’occasione da padre Xavier Morlans. Proseguiranno poi lungo Via Cola di Rienzo verso Piazza Giuseppe Mazzini, per concludersi intorno alle ore 17.30 in Piazza Monte Grappa, all’interno del Giardino Simonetta Cesaroni, di fronte alla sede di Leonardo.