Legge elettorale, Ciriani: voto finale in prima settimana ottobre

Genova, 17 set. (askanews) – “La conferenza dei capigruppo ha stabilito che la discussione generale inizierà lunedì 28 e molto probabilmente nella prima settimana di ottobre si arriverà al voto finale”. Lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, parlando della nuova legge elettorale a margine della quarta edizione del Forum “Risorsa Mare” presso l’Auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale alla Spezia. “La decisione di apporre la fiducia è una scelta che ha fatto il governo, la presidente Meloni in prima persona – ha aggiunto – e deriva dal fatto che siamo di fronte ad una svolta molto importante per il lavoro del governo e quindi ognuno di noi si deve assumere la responsabilità della lealtà di un voto a favore di questa legge elettorale innovativa che garantisce finalmente al cittadino di poter votare per una coalizione, per un programma e per un leader e, dopo oltre 30 anni, di scegliere anche il proprio candidato da eleggere in Parlamento”