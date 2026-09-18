Aggressioni a scuola, non solo la prof accoltellata a Roma: docenti nel mirino, molti casi analoghi in questi anni

(Adnkronos) – Quanto avvenuto questa mattina a Roma, nel quartiere Centocelle, con uno studente 13enne che ha spruzzato dello spray urticante e poi ha accoltellato un’insegnante, è solo l’ultimo caso di una lunga

serie che ha visto i docenti finire vittime di violenze da parte degli studenti. Ecco di seguito gli ultimi episodi balzati alle cronache in questi anni.

Il 29 maggio scorso a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un alunno di 12 anni aggredisce, durante la lezione, il professore di Tecnologia, cercando di colpirlo con un coltello. Il ragazzo indossa un casco e una mascherina e aveva fissato il telefono al casco per filmare l’aggressione in diretta su Telegram. Il docente riesce a disarmarlo e non riporta conseguenze gravi.

Il 15 marzo di quest’anno a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un 13enne aggredisce la sua insegnante di francese con un coltello prima dell’inizio delle lezioni. Il ragazzo indossa una maglietta con la scritta “vendetta” e filma l’aggressione con il telefono. La docente viene ricoverata in terapia intensiva.

Il 5 febbraio del 2024, a Varese, uno studente di 17 anni dell’Istituto Professionale Enaip accoltella la docente Sara Campiglio, ferendola gravemente alla schiena e a un polmone. Secondo la ricostruzione giudiziaria, l’aggressione era collegata alla prospettiva di una bocciatura. Nel 2025 il Tribunale per i minorenni stabilisce per il ragazzo due anni di messa alla prova.

Il 29 maggio del 2023, ad Abbiategrasso, comune a ovest di Milano, un 16enne aggredisce durante una lezione una docente, colpendola ripetutamente con un coltello. La professoressa riporta numerose ferite, anche a testa e collo, e deve essere operata.

Il 1 febbraio del 2018 a Santa Maria a Vico, in provincia di Frosinone, uno studente di 17 anni aggredisce in classe una professoressa, ferendola al volto con un coltello, dopo una nota ricevuta per il rifiuto di farsi interrogare. La docente riporta una profonda ferita che richiede 32 punti di sutura.

Il 17 febbraio del 2009 a Chioggia, comune a sud di Venezia, uno studente di 13 anni pugnala alla schiena il suo professore di musica durante una lezione individuale di violino. Il ragazzo aveva portato da casa un coltello da cucina.