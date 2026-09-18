Ascolti tv 17 settembre, ‘Napoli-New York’ su Rai1 vince la prima serata

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(Adnkronos) – ‘Napoli-New York’ ha vinto la prima serata di ieri, giovedì 17 settembre, con il 13,9% di share. Il film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, in onda su Rai1, ha incollato allo schermo 2.111.000 spettatori. Su Canale 5 la prima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ è stata vista da 1.879.000 spettatori, pari al 16,9%. Uno share inferiore rispetto al debutto della scorsa edizione, che aveva totalizzato circa il 18,4 % con oltre 2.100.000 spettatori. Su Rai2, la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Slovenia ha conquistato 1.861.000 spettatori e l’11%. Su Italia 1, ‘The Foreigner’ ha intrattenuto 786.000 spettatori, pari al 4,8%.
Su Rete 4, ‘Dritto e Rovescio’ ha segnato 661.000 spettatori e il 5,6%. Su La7, la prima puntata della nuova edizione di ‘Piazzapulita’ 611.000 spettatori e il 5,1%, mentre la scorsa si è aperta con 738.000 spettatori e il 6,3%. Sul Nove, ‘Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’Ora’ ha ottenuto 363.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3, ‘Le Cose che Non Sai’ ha radunato 348.000 spettatori, pari al 2,2%. Infine, su Tv8 la partita di Europa League – Besiktas-Olympique Marsiglia 320.000 spettatori e l’1,8%.
Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.384.000 spettatori e il 22,4%, mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 3.848.000 spettatori e il 19,7%.
Infine, nel daytime pomeridiano, Pierluigi Diaco con ‘BellaMa” ha superato il picco del 7% di share. Il programma quotidiano – in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15:27 alle 17 e arrivato alla sua quinta stagione – ha raggiunto il 5,2% di share con 425.000 spettatori medi nella prima parte e il 6% di share con 453.000 spettatori medi nella seconda parte del programma. Il picco è stato del 7,3 % di share con 568.000 spettatori medi. Il dato di ascolto di ieri di ‘BellaMa” è rilevante per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media della quarta stagione di ‘BellaMa” si era attestata al 6% di share, posizionando Rai2, nella fascia 16-17, come terza rete nazionale. Le prime nove puntate del programma hanno confermato la solidità del programma condotto da Diaco sotto la direzione Day Time di Angelo Mellone.
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