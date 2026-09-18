Scoperta nuova specie di felino selvatico, si trova in Bolivia: è il gatto Tilcayo

(Adnkronos) –

Scoperta una nuova specie di felino, chiamata ‘Leopardus tilcayo’. Tutto ha inizio nel 2016, quando la biologa ed esploratrice Paola Nogales-Ascarrunz venne chiamata da un rifugio per animali selvatici in Bolivia, dove avevano trovato un felino apparentemente nuovo. L’animale è stato allevato per circa un anno come un gatto domestico, ma le sue caratteristiche facevano pensare a un animale selvatico.

Dopo la visita di Nogales-Ascarrunz, le caratteristiche del gatto furono più chiare: molto piccolo – pesa circa un chilo e mezzo e misura 46 centimetri – orecchie corte e rotonde, lunghi baffi e soprattutto un mantello caratterizzato da grandi macchie simili a quelle di un leopardo. Inizialmente la biologa aveva pensato che appartenesse alla specie ‘Leopardus tigrinus’, conosciuta come gatto tigre. Poi, nel 2019 notò che il suo aspetto era diverso da quello degli esemplari della stessa specie, aveva rosette molto più grandi.

Grazie alle analisi eseguite, gli scienziati hanno scoperto che il felino è geneticamente diverso dalle altre specie conosciute. La ricerca ha quindi portato alla proposta di riconoscerlo come una nuova specie, chiamata ‘Leopardus tilcayo’. Vive nella regione delle Yungas, una zona delle Ande in Bolivia. Gli scienziati conoscono ancora molto poco di questa specie, compresi il numero di esemplari presenti in natura, la sua alimentazione e le sue abitudini. La scoperta è importante non solo perché aggiunge una nuova specie alla famiglia dei felini, ma anche perché dimostra quanto sia ancora poco conosciuta la biodiversità dei piccoli felini selvatici.