Sogno californiano biologico all’europea (con macchinari italiani)

Sebastopol (California), 18 set. (askanews) – Brooke Hazen, autore del libro “You are not broken” – una guida olistica che sta spopolando in America – ha un sogno e lo sta realizzando nella contea di Sonoma, a Sebastopol, in California. La sua Gold Ridge Organic Farms punta sui prodotti genuini ed è amata dagli appassionati, oltre che consigliata da Brand USA, Visit California e Visit Sonoma.”Siamo un’azienda agricola biologica certificata di 88 acri, con 70 acri di oliveti e circa 18 di meleti”, spiega Hazen. “Da queste coltivazioni ricaviamo una vasta gamma di prodotti a valore aggiunto, ottenuti dalla spremitura delle olive. Abbiamo anche clienti che vengono qui e portano le loro olive, e noi le spremiamo”.Nel cuore dell’azienda, tra filari di meli biologici, spiccano macchinari italiani per la pressatura delle olive, un dettaglio che racconta l’attenzione per la qualità e per i processi produttivi. “Offriamo quattro miscele esclusive di oli d’oliva: la Picholine, francese; la Minerva, varietà italiana; la toscana, la più popolare; e la Arbequina. Gli americani non sanno molto di olio d’oliva, quindi la miscela toscana è la nostra più popolare. Contiene circa metà Frantoio e metà Leccino, e questo la rende molto sostanziosa, quasi come mangiare un pasto completo”.Ma l’offerta di Gold Ridge Organic Farms non si ferma all’olio. “In America c’è un abisso che le grandi aziende hanno lasciato spalancato agli imprenditori creativi: gli esseri umani cercano istintivamente alta qualità, diversità e una fonte di cibo sano. Vogliono anche fare esperienze e imparare”.Con le mele, l’azienda produce una vasta gamma di prodotti. “Il nostro principale canale di vendita è il consumo fresco. Ma produciamo anche succhi, un succo gassato tipo soda e uno sciroppo di mele tradizionale, semplicemente succo evaporato e concentrato. Non viene aggiunto nulla: niente zucchero, niente pectina. Tutto è biologico”.I premi ricevuti dall’azienda sono numerosi, non soltanto per l’olio – tra questi spicca il Concorso Mondiale dell’Olio d’Oliva NYIOOC – ma anche per altri prodotti come l’Aceto Balsamico di Sidro di Mele.In un momento critico per l’agricoltura regionale, la Farm sta ampliando la propria capacità di trasformazione. L’azienda, fondata nel 2000, sta sviluppando Heritage Apple Press, un impianto di trasformazione certificato biologico di 1.860 metri quadrati a Santa Rosa, la cui apertura – secondo la stampa Usa – è prevista per questo autunno.Intervista di Cristina GiulianoMontaggio e immagini di askanews