Banche, Dombrovskis apre a “semplificazioni con misure mirate”

Roma, 19 set. (askanews) – Posto che sulle banche “non bisogna abbassare l’asticella” della solidità, le riforme degli anni passati operate nell’Unione europea, dopo la crisi precedente, sebbene fossero “singolarmente giustificate, come aggregato hanno creato una complessità che non è giustificata”. Lo ha riconosciuto il commissario europeo all’Economia, Valdez Dombrovskis, che nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin ha riferito che nel primo trimestre del prossimo anno dove dovrebbe essere presentato un nuovo pacchetto di semplificazioni, che terrà conto anche del tema della competitività delle banche.

“Le riforme prudenziali operate dopo la crisi finanziaria hanno reso le banche più resilienti, ma abbiamo visto come riforme singolarmente giustificate come aggregato creano una complessità non giustificata. Non bisogna abbassare l’asticella – ha chiarito – restiamo impegnati agli standard, ma dobbiamo attuare questi standard in un modo che riflette” anche altre esigenze.

Sulla competitività “abbiamo annunciato che andremo avanti con un pacchetto di semplificazioni, presumibilmente nel primo trimestre del prossimo anno. Le modalità sono ancora da definire – ha concluso – ma è chiaro anche dal punto di vista della competitività delle banche, che ci sono una serie di misure dove possiamo fare semplificazioni in modo mirato”.