Firenze, 26% proprietari affitti turistici risiede fuori

Firenze, 19 set. (askanews) – Il fatto che a Firenze circa un proprietario su quattro (il 26%) che affitta per periodi brevi sia residente fuori città, “ci deve, prima di tutto, far riflettere su quanto questo fenomeno sia diventato esteso”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margine dell’evento “Look Up Clean Up” organizzato da Save the Planet a Firenze, col sostegno di Enegan e Neogreen.”È l’ennesima conferma del fatto -ha aggiunto la sindaca- che, come Amministrazione, abbiamo fatto bene a iniziare a introdurre un regolamento con regole chiare, ma soprattutto che ponga dei limiti, ossia gli stessi limiti che del resto esistono per tutto il settore dell’accoglienza turistico-ricettiva. Così come per aprire un nuovo albergo o una nuova struttura extra-alberghiera deve essere richiesta l’autorizzazione, la stessa cosa deve valere per gli affitti brevi”.”Questo ci spinge ancora di più -ha proseguito Funaro -a mettere in campo le azioni previste al termine della moratoria della legge regionale, tra due anni, per fare in modo che i piccoli proprietari, ovvero chi mette a reddito la seconda casa come integrazione al proprio reddito, siano tutelati rispetto a tutti gli altri. Su questo vogliamo lavorare in maniera molto attenta”. Sollecitata sul fatto che il bilancio tra accoglienza ed effettiva abitabilità rischi di pendere sempre meno a favore dei residenti, Funaro ha sottolineato: “Noi abbiamo inserito dei tetti, sia all’interno del centro storico sia nelle aree esterne. Quando, dopo la moratoria, arriveremo a definire il nuovo regolamento, introdurremo numeri e misure sostenibili. Ma i dati parlano da soli: se nella nostra città abbiamo registrato 17.000 affitti brevi contro 8.000 case popolari, è evidente -ha concluso- che abbiamo una questione fondamentale da affrontare e risolvere”.