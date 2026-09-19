Morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter di Herrera

Milano, 19 set. (askanews) – “FC Internazionale Milano, il suo presidente Giuseppe Marotta, il Vice President Javier Zanetti, l’allenatore Cristian Chivu e il suo staff, i calciatori e tutto il mondo Inter si uniscono con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra e del calcio mondiale e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”. Con queste parole il club nerazzurro ha annunciato la scomparsa a 83 anni del suo leggendario ex capitano dei tempi di Helenio Herrera.

“È stato uno dei più grandi calciatori della storia. Non solo di quella nerazzurra. Lui è stato la storia dell’Inter: ci è entrato da ragazzino e non ci è più uscito. Sulle spalle un fardello pesante, il ricordo di un papà che pareva invincibile. Nel destino, due leggendari nerazzurri che di fatto lo cresceranno, accompagnandolo nel percorso della storia” ha aggiunto il club ricordando il papà Valentino, perso nella strage di Superga, quella del Grande Torino quando sandro aveva sei anni, e Giuseppe Meazza che lo crebbe tecnicamente insieme a Benito Lorenzi.

Uno dei giocatori più iconici e leggendari della storia nerazzurra, Mazzola ha firmato con una doppietta la prima Coppa dei Campioni del Club nel 1964. Nel suo palmares ci sono 4 campionati, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, un titolo di capocannoniere in Italia nel 1965 (17 gol), uno in Champions nel 1964 (7 gol) e un secondo posto nel Pallone d’Oro 1971 dietro a Johan Cruyff.