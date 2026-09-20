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Lega, Salvini: vince solo se unita da Nord e Sud

| 20 Settembre 2026 02:01 | 0 commenti

Askanews
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Pontida (Bg), 19 set. (askanews) – “La Lega vince solo se forte, unita e libera, da Nord a Sud”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida Giovani.

“Federalismo fiscale e autonomia sono risultati che oggi sono concreti dopo 36 Pontida. Ci vogliono coraggio, coesione, determinazione e pazienza, e non bisogna mai mollare. Mai montarsi la testa col vento in poppa, e mai deprimersi quando c’è da rimboccarsi le maniche”, ha aggiunto.

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