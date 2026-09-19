MotoGP, Martin dominatore del sabato in Austria: vince la Sprint e conquista la pole

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SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta (Ktm) e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell’Aprilia – nuovo leader del Mondiale a 286 punti – è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez (Ducati), che ha chiuso al secondo posto a 1″026. Beffa enorme per Acosta che a tre giri dalla fine, dopo essere stato ampiamente in controllo, è stato vittima di una scivolata in curva 2. Terzo posto per Marco Bezzecchi (Aprilia), che anticipa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Sesta posizione invece per Pecco Bagnaia (Ducati). Decimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 20’57″387
alla velocità media di 174,3 km/h
2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 1″026
3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 1″675
4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 3″495
5. Alex Marquez (Esp) Ducati a 4″447
6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 5″142
7. Johann Zarco (Fra) Honda a 5″895
8. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 6″810
9. Brad Binder (Rsa) Ktm a 7″233
10. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 9″228
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
PILOTI
1. Jorge Martin (Esp) 286 punti
2. Marc Marquez (Esp) 283
3. Marco Bezzecchi (Ita) 248
4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 223
5. Ai Ogura (Jpn) 209
6. Pedro Acosta (Esp) 209
7. Raul Fernandez (Esp) 199
8. Alex Marquez (Esp) 158
9. Francesco Bagnaia (Ita) 147
10. Fermin Aldeguer (Esp) 107
COSTRUTTORI
1. Ducati 412 punti
2. Aprilia 410
3. Ktm 251
4. Honda 137
5. Yamaha 84
MARTIN ANCHE IN POLE POSITION
Jorge Martin (Aprilia) conquista la pole position al Gran Premio d’Austria, quindicesima tappa del campionato del mondo di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo precede di 0″015 Marc Marquez che in sella alla Ducati chiude davanti a Pedro Acosta (Ktm), terzo a 0″071 da Martin. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 0″249, che precede Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Seguono Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Honda), Brad Binder (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).
GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila
1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’27″917 alla velocità media di
178,04 km/h
2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’27″932
3. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’27″988
2^ fila
4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″166
5. Ai Ogura (Gia) Aprilia in 1’28″450
6. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’28″473
3^ fila
7. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’28″527
8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’28″612
9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’28″623
4^ fila
10. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’28″632
11. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’28″729
12. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’28″862
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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