MotoGP, Martin dominatore del sabato in Austria: vince la Sprint e conquista la pole

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin sfrutta la caduta di Pedro Acosta (Ktm) e si aggiudica la sprint race del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo dell’Aprilia – nuovo leader del Mondiale a 286 punti – è riuscito a precedere il connazionale Marc Marquez (Ducati), che ha chiuso al secondo posto a 1″026. Beffa enorme per Acosta che a tre giri dalla fine, dopo essere stato ampiamente in controllo, è stato vittima di una scivolata in curva 2. Terzo posto per Marco Bezzecchi (Aprilia), che anticipa Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Sesta posizione invece per Pecco Bagnaia (Ducati). Decimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 20’57″387

alla velocità media di 174,3 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 1″026

3. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 1″675

4. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 3″495

5. Alex Marquez (Esp) Ducati a 4″447

6. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 5″142

7. Johann Zarco (Fra) Honda a 5″895

8. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 6″810

9. Brad Binder (Rsa) Ktm a 7″233

10. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 9″228

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

PILOTI

1. Jorge Martin (Esp) 286 punti

2. Marc Marquez (Esp) 283

3. Marco Bezzecchi (Ita) 248

4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 223

5. Ai Ogura (Jpn) 209

6. Pedro Acosta (Esp) 209

7. Raul Fernandez (Esp) 199

8. Alex Marquez (Esp) 158

9. Francesco Bagnaia (Ita) 147

10. Fermin Aldeguer (Esp) 107

COSTRUTTORI

1. Ducati 412 punti

2. Aprilia 410

3. Ktm 251

4. Honda 137

5. Yamaha 84

MARTIN ANCHE IN POLE POSITION

Jorge Martin (Aprilia) conquista la pole position al Gran Premio d’Austria, quindicesima tappa del campionato del mondo di MotoGp, sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo precede di 0″015 Marc Marquez che in sella alla Ducati chiude davanti a Pedro Acosta (Ktm), terzo a 0″071 da Martin. Apre la seconda fila Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 0″249, che precede Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Alex Marquez (Ducati Gresini). Seguono Pecco Bagnaia (Ducati), Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46), Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Honda), Brad Binder (Ktm), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’27″917 alla velocità media di

178,04 km/h

2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’27″932

3. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’27″988

2^ fila

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″166

5. Ai Ogura (Gia) Aprilia in 1’28″450

6. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’28″473

3^ fila

7. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’28″527

8. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’28″612

9. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’28″623

4^ fila

10. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’28″632

11. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’28″729

12. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’28″862

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).