Sandro Mazzola, Rivera: “Addio a un rivale e amico”

Roma, 19 set. (askanews) – “Prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell’altra squadra di Milano ma poi invece avevamo un grande rapporto di amicizia” sono le parole di Gianni Rivera per ricordare Sandro Mazzola ai microfoni di Radio1 Rai. “Giocavamo insieme in Nazionale, c’è stato un periodo che hanno preferito farci giocare nel modo alternativo e non l’abbiamo capito nessuno dei due”. Rivera rivela anche il loro rapporto: “Pur essendo interista e giocando con una squadra diversa dalla mia, abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l’Associazione Calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la vita dei calciatori. Avevamo un grande rispetto l’uno per l’altro”. E poi chiosa: “In Nazionale abbiamo sempre giocato insieme, ma in Messico pareva fosse impossibile. Perché? E chi lo sa, vai a capire la testa. Io non sono mai stato nella testa degli altri. Ma era inevitabile che succedesse, era giustificato perché lui giocava nell’Inter e io nel Milan, però avevamo caratteristiche talmente diverse che potevamo benissimo giocare insieme. Come ho detto, abbiamo giocato insieme i Mondiali precedenti e quelli successivi, in Messico sembrava non fosse proprio possibile”.