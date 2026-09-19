Trump e il nuovo attacco ai media: Cnn, MsNow e Politico cacciati dalla Casa Bianca

(Adnkronos) –

Donald Trump espelle Cnn, MsNow e Politico dalla Casa Bianca. “Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca Cnn, MsNow (che ha recentemente cambiato nome da MsNbc a causa della mancanza di spettatori e credibilità!) e Politico (che ha ricevuto un abbonamento illegale e ridicolo da 8 milioni di dollari, un record assoluto, direttamente dal governo degli Stati Uniti, sotto la presidenza del corrotto Joe Biden, per mantenerli “in vita”. Mi sembra corruzione!), a causa della loro costante diffusione di notizie false!”, scrive il presidente americano sul suo profilo Truth.

“I media non dovrebbero poter scrivere o riportare costantemente finzioni e menzogne quando si occupano del presidente degli Stati Uniti, dell’Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d’America. Altri media che diffondono notizie false seguiranno”, aggiunge.

“Sono stufo di vedere e leggere fake news. La Cnn è semplicemente fake, ecco perché i suoi ascolti non sono positivi. Lo stesso vale per MsNow. Politico ha ricevuto 8 milioni di dollari dall’amministrazione Biden…”, dice Trump, rispondendo alle domande dei media nello Studio Ovale. “Il nostro paese ha bisogno di onestà, ha bisogno di stampa libera e onesta. Negli ultimi anni ci sono stati molti episodi, sono stufo: hanno diffuso volutamente notizie negative, mentre il paese va benissimo. Guardate i dati sull’occupazione, i livelli bassissimi di povertà. Guardate l’Iran che non avrà un’arma nucleare… La guerra finirà presto e quando succederà i prezzi dei carburanti crolleranno”.

“Non credo che a qualcuno dovrebbe essere consentito diffondere fake news. In campagna elettorale, la Nbc mi ha riservato una copertura negativa al 93%: e io ho vinto. Questi media non hanno credibilità”, attacca ancora. “C’è qualcosa di sbagliato in un paese che consente ai media di scrivere notizie false. Loro hanno diritto di scrivere? Io ho il diritto di non farli entrare qui, nella casa del popolo”.