Udinese-Cagliari 0-1, Maldini lancia i sardi in testa alla classifica. Bologna-Torino 1-1

(Adnkronos) – Il Cagliari batte anche l’Udinese in trasferta, in uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A, e vola in testa alla classifica. A regalare il momentaneo primato in campionato ai sardi (per ora a 12 punti insieme a Inter e Roma, che si affronteranno nel big match di oggi, sabato 19 settembre, alle 18), il gol di Daniel Maldini al 54′. L’attaccante rossoblù, bravo a sfruttare un’incertezza friulana sull’asse Miller-Kabasele, firma l’1-0 al Bluenergy Stadium.

Nell’altra partita delle 15 del sabato, il Toro va sotto, reagisce e conquista un punto prezioso in trasferta contro il Bologna. Al Dall’Ara, finisce 1-1 tra la squadra di Ignazio Abate e i rossoblù, passati in vantaggio al 14′ con il gol di Bernardeschi. A firmare il pari è Kulenovic, favorito da un brutto errore di Skorupski al 77′.

Il Bologna sale al momento al quartultimo posto in classifica, a quota 2 punti. Il Toro è invece quattordicesimo, con 4 punti.