Atletica, Almgren campione del mondo di mezza maratona

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Roma, 20 set. (askanews) – Lo svedese Andreas Almgren firma una prestazione storica nella mezza maratona maschile dei Campionati Mondiali di Corsa su Strada di Copenhagen. Lo svedese conquista la medaglia d’oro in 58:06, nuovo record europeo, al termine di una gara combattutissima che vede ben dieci atleti scendere sotto l’ora. Alle sue spalle il keniano Nicholas Kipkorir, argento in 58:11, mentre il bronzo va all’ugandese Joshua Cheptegei, terzo in 58:26. Yeman Crippa si piazza settimo in 59:18 a Copenhagen, secondo degli europei dietro allo svedese Almgren. Per l’azzurro delle Fiamme Oro, campione europeo sulla distanza nel 2024, una prova decisamente positiva, a diciassette secondi dal primato italiano da lui stabilito due volte, l’ultima a Napoli (59:01 seconda prestazione europea alltime) nel febbraio di quest’anno.
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