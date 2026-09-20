Calcio, Parma-Genoa 2-1: Almqvist regala il primo successo

Roma, 20 set. (askanews) – Il Parma trova il primo successo del campionato e supera 2-1 il Genoa al termine di una partita combattuta. La squadra di Daniele De Rossi, dopo aver trovato il pareggio nella ripresa, viene punita dal gol di Almqvist e incassa una sconfitta che lascia il Genoa ancora senza la vittoria.

Il primo tempo è equilibrato, con il Genoa più incisivo nelle fasi iniziali e capace di creare diverse situazioni pericolose. Il Parma, però, alla prima vera conclusione nello specchio passa in vantaggio al 39′: Romero riceve al limite dell’area e con un destro preciso firma l’1-0. Poco dopo Touré ha l’occasione per il raddoppio, ma da pochi passi non trova la porta di testa.

Il Genoa prova a reagire nella ripresa e De Rossi inserisce Colombo, che dà maggiore vivacità all’attacco. Al 69′ arriva il pareggio: proprio Colombo parte in ripartenza e serve Osmajic, che sorprende Corvi e firma l’1-1.

Il Parma non si disunisce e al 80′ trova il gol della vittoria. Almqvist accelera sulla sinistra, si porta alla conclusione e con un sinistro preciso trafigge Bijlow per il 2-1. Nel finale il Genoa prova a cercare il nuovo pareggio, ma la squadra di casa difende il vantaggio fino al termine. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Parma festeggia la prima vittoria, mentre il Genoa incassa un’altra battuta d’arresto.