FnV, Vannacci: non voglio amministrare declino ma governare bene

Roma, 20 set. (askanews) – “Io non voglio amministrare il declino della nostra società, non voglio amministrare la distruzione dell’Europa. Noi vogliamo governare e vogliamo farlo bene”. Lo ha detto il leader di FnV Roberto Vannacci,

chiudendo il forum del partito a Orvieto.

“Mi hanno messo a testa in giù? Sono abituato dopo tanti lanci in paracadute. Ma cosa vogliono? Che non ci fosse questa sala piena? Noi ci siamo e ci saremo. Continuerete a manifestare per anni”, ha poi aggiunto riferendosi alla protesta in corso fuori dal palazzo del forum.