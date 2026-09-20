Lega, Salvini annuncia il Congresso straordinario ad ottobre

Milano, 20 set. (askanews) – “Non voglio divisioni, voglio unità serenità determinazione, compattezza. Domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme come marciare uniti e compatti”. Lo ha annunciato Matteo Salvini dal palco di Pontida.

Aggiungendo: “E la prima voce fuori posto che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Torno ai delegati e al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. Non sono disposto a perdere tempo”, ha concluso.