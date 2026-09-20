Nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica, la gamma si amplia con la C 300 4MATIC

ROMA (ITALPRESS) – La gamma della nuova Classe C elettrica si arricchisce di un’altra interessante motorizzazione. E’ ora ordinabile la C 300 4MATIC electric con prezzi a partire da 63.200  e quattro versioni da poter scegliere: ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS. Seguiranno ulteriori motorizzazioni a trazione posteriore con diverse opzioni di batteria. La Classe C è da sempre una delle gamme Mercedes-Benz più vendute e apprezzate: una storia di successo all’insegna dell’innovazione. Nell’anno in cui Mercedes-Benz celebra “140 years of innovation”, la nuova Classe C elettrica rafforza lo spirito pionieristico del marchio. Grazie a innovazioni che offrono vantaggi concreti ai clienti, ridefinisce il segmento. La berlina elettrica porta a un livello completamente nuovo la sensazione di “Welcome home” che da generazioni caratterizza la Classe C, grazie alla qualità premium, all’eccellente comfort acustico, alle straordinarie esperienze digitali e a un sistema di climatizzazione che assicura una rilassante sensazione di benessere fin dal primo istante.

La berlina elettrica è stata progettata in modo da offrire la massima praticità nell’uso quotidiano e combina un’elevata autonomia con ricariche rapide e grande versatilità. La nuova C 300 4MATIC electric offre un’autonomia fino a 690 chilometri (WLTP). La tecnologia a 800 volt e la nuova batteria agli ioni di litio con capacità energetica utilizzabile di 85 kWh consentono di recuperare fino a 290 chilometri di autonomia in 10 minuti. La ricarica rapida in corrente continua è possibile presso le stazioni a 800 volt con una potenza fino a 320 kW. Il nuovo sistema frenante One-Box ottimizza il recupero dell’energia in frenata e aumenta l’autonomia. Il sistema è in grado di recuperare energia anche quando interviene l’ABS o su fondi ghiacciati; di conseguenza, fino al 99% di tutte le frenate avviene senza ricorrere al tradizionale impianto frenante ad attrito. La potenza di recupero raggiunge i 300 kW.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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