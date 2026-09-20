Sanremo Padel Experience, Giovannini vince le Finals con Ortega

Roma, 20 set. (askanews) – Pietro Giovannini vince davanti al pubblico di casa le Finals della Sanremo Padel Experience e firma il risultato più importante del weekend dedicato alla NextGen del padel. Il 18enne imperiese, bronzo con la Nazionale italiana agli Europei juniores dello scorso luglio e campione italiano di categoria appena due settimane fa, ha conquistato – si legge in una nota – il titolo Under 18 in coppia con lo spagnolo Leon Ortega, superando 6-1 6-2 in finale Stefano Indomenico e Gabriele Laurino.

Per Giovannini, alla prima competizione insieme a Ortega, è il terzo risultato di rilievo arrivato in poco più di due mesi. “Sono felicissimo di aver vinto un torneo così importante proprio qui a casa mia, davanti ai miei genitori, la mia famiglia e i miei amici”, ha detto il giovane azzurro, che ha poi dedicato la vittoria a Tiberio Camurri, maestro di tennis e padel scomparso poche settimane fa.

Il successo dell’imperiese si inserisce nel quadro di crescita del FIP Promises, il circuito mondiale della Federazione Internazionale Padel dedicato alle categorie Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18. Nel 2026 sono previsti 170 tornei maschili e femminili, quasi il doppio rispetto ai 90 disputati nel 2025, mentre nei primi sei mesi dell’anno sono stati 4.700 i giocatori e le giocatrici unici coinvolti, per più di 11.500 iscrizioni complessive. “Il successo della Sanremo Padel Experience, che ha portato nelle cinque tappe in tutta Italia oltre mille giovani giocatori e giocatrici di 14 Paesi all’interno del circuito mondiale FIP Promises, conferma ancora una volta come il tour dedicato alla NextGen rappresenti uno dei progetti cruciali per il futuro del padel a livello mondiale”, ha detto Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, “Investire sui giovani significa investire sul futuro, non soltanto formando i campioni di domani, ma costruendo una nuova generazione che possa crescere insieme ai valori del padel”.

A fare da sfondo alle Finals sono arrivati anche i dati sulla crescita del padel in Liguria. Secondo il focus elaborato dal Centro Studi della Federazione Internazionale Padel, tra settembre 2021 e settembre 2026 i campi nella regione sono passati da 80 a 213, con un incremento del 166 per cento, mentre i club sono saliti da 40 a 102 (+155 per cento).