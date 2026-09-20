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Scontro tra 4 auto in provincia di Napoli, un morto

| 20 Settembre 2026 11:01 | 0 commenti

Scontro tra 4 auto in provincia di Napoli, un morto

AdnKronos
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(Adnkronos) – E’ di un morto il bilancio di un incidente che ha coinvolto quattro auto in provincia di Napoli. In seguito allo scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento, la strada statale 7 Quater ‘Via Domitiana’ è stato provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma a Giugliano in Campania (Napoli). La circolazione è stata quindi temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria.  

Il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile. 

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