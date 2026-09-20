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Serie A, oggi Juve-Atalanta 0-0 – Diretta

| 20 Settembre 2026 19:03 | 0 commenti

Serie A, oggi Juve-Atalanta 0-0 – Diretta

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(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A oggi, domenica 20 settembre. Dopo il successo in goleada al debutto in Europa League, vittoria 5-0 contro il Nec, i bianconeri ospitano l’Atalanta allo Stadium in uno dei big match della quinta giornata. In campionato la Juve arriva dal ko 3-2 contro il Sassuolo, mentre – nell’ultima partita giocata – la Dea ha perso per 2-1 contro il Cagliari. 

Dove vedere Juve-Atalanta? La partita sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Juve-Atalanta sarà disponibile poi in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn. 

Dopo la sosta, la Juve sarà impegnata in trasferta a Cagliari, domenica 11 ottobre alle 20:45. L’Atalanda scenderà invece in campo lunedì 12 ottobre alle 18:30 contro il Venezia. 

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