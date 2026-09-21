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Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti

| 21 Settembre 2026 14:02 | 0 commenti

Blitz contro la camorra tra Caivano e Casoria, 34 arresti

Top News Italpress, Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz dei Carabinieri all’alba nel Napoletano contro il clan Angelino, ritenuto egemone nei territori di Caivano e Casoria. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 34 persone.
Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione armata di tipo camorristico, traffico e detenzione di droga ed estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso.
L’operazione è stata condotta dal Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con il supporto delle Compagnie di Caivano e Casoria.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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