Camorra, blitz dei Carabinieri tra Caivano e Casoria: 34 arresti, colpo al clan Angelino

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Blitz antimafia nel Napoletano: i Carabinieri eseguono trentaquattro arresti contro il clan Angelino tra Caivano e Casoria.

NAPOLI – Alle prime luci dell’alba, un imponente blitz dei Carabinieri ha scosso l’area nord della provincia partenopea. Trentaquattro le misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

I DETTAGLI DEGLI ARRESTI TRA CAIVANO E CASORIA

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna insieme alle sezioni operative delle Compagnie di Caivano e Casoria. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di far parte di un’associazione di tipo camorristico armata che fa capo al clan Angelino, attivo sul territorio tra Caivano e Casoria.

Le accuse mosse dalla magistratura comprendono l’associazione mafiosa armata, l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Questi oltre a numerosi episodi di estorsione e detenzione ai fini di spaccio, il tutto aggravato dall’utilizzo del metodo mafioso. Il provvedimento rappresenta un duro colpo inferto dagli inquirenti alle dinamiche criminali e al controllo delle piazze di spaccio nella zona.