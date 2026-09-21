Calcio, classifica serie A: Stop al campionato, si riprende il 10

1 minuto per la lettura
Roma, 21 set. (askanews) – Con Milan-Lecce 3-0, si conclude la quinta giornata del campionato di serie A. Ora stop per gli impegni dell’Italia in Nations League. Si riprende il 10 ottobre:
Quinta giornata
Monza-Sassuolo 2-1; Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Roma-Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2; Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0.
Classifica: Roma, Inter, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Juventus, Como, Frosinone 10, Sassuolo, Napoli 7, Atalanta, Lecce 6, Udinese, Monza, Torino, Fiorentina, Parma 4, Bologna 2, Genoa 1, Venezia 0.
Sesta giornata
Sabato 10 ottobre: ore 15.00 Genoa-Fiorentina, ore 18.00 Inter-Parma, ore 20.45 Napoli-Frosinone; Domenica 11 ottobre: ore 12.30 Como-Roma, ore 15.00 Lazio-Monza, Lecce-Bologna, ore 18.00 Sassuolo-Milan, ore 20.45 Cagliari-Juventus; Lunedì 12 ottobre: ore 18.30 Atalanta-Venezia, ore 20.45 Torino-Udinese.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA