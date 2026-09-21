Calcio, il Milan cresce: 3-0 al Lecce,Amorim “Stiamo migliorando”

Roma, 21 set. (askanews) – Dopo il ko in Europa League con il Benfica, il Milan si riscatta in campionato con una prova finalmente convincente e batte il Lecce a San Siro 3-0. Torna al gol Pulisic che apre la gara, nella ripresa Rabiot mette al sicuro il risultato e il neo entrato Moreira la chiude sul 3-0. Milan quinto a 11 punti a -2 dal trio di testa Roma, Inter e LazioIl 3-0 al Lecce lascia soddisfazione in casa Milan. Una vittoria che non vale soltanto i tre punti e la conferma dell’imbattibilità in Serie A, ma che offre a Ruben Amorim indicazioni positive sul lavoro di una squadra profondamente rinnovata durante l’estate. Il tecnico rossonero, al termine della gara, sottolinea soprattutto la prestazione complessiva: “Non abbiamo solamente tenuto il pallone, ma siamo stati bravi nelle corse all’indietro. Abbiamo attaccato e difeso bene. Abbiamo ancora molto da fare, ma stiamo migliorando. Nelle ultime partite eravamo un po’ bloccati”.

Il successo di San Siro arriva dopo la brutta partenza in Europa League e permette al Milan di ritrovare subito la strada dei tre punti. Amorim invita però a leggere il percorso senza drammatizzare l’avvio di stagione: “Non abbiamo perso così tanti punti finora. Abbiamo pareggiato fuori casa con Lazio e Juventus. Non va tutto male. Meritavamo più punti”. Il tecnico ricorda in particolare le due trasferte: “Contro la Lazio, avremmo potuto vincere e contro la Juve abbiamo preso il pareggio a 30 secondi dalla fine”.

Tra i motivi di soddisfazione c’è anche la prestazione di Luka Modric, che Amorim considera particolarmente adatto alle partite contro squadre schierate con un blocco basso. “Modric è pronto a giocare ogni partita in cui avremo bisogno di lui. Le partite in cui si vedono blocchi bassi, come questa sera, sono fatte per lui. I match con transizioni rapide sono meno adatti alle sue caratteristiche”, ha spiegato. E sul campionato italiano aggiunge: “Gli allenatori sono molto intelligenti, sono bravi soprattutto nell’andare a prendere gli avversari nell’uno contro uno”.

La serata positiva trova poi la conferma di Gerry Cardinale, presente a San Siro per assistere alla vittoria del Milan. Il patron rossonero, parlando a Sky nel post partita, ha definito la prestazione “tra i migliori 90 minuti che abbiamo visto” e si è congratulato con Amorim e con i giocatori “per aver continuato a lottare in queste partite iniziali, prima della sosta per le Nazionali”.

Cardinale ha anche ribadito la necessità di avere pazienza, considerando i numerosi cambiamenti dell’estate, a partire dall’allenatore e dai nuovi giocatori. “Non bisogna dimenticare che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, ha bisogno di tempo per trovare la giusta amalgama”, ha detto il patron, ringraziando anche i tifosi “per il sostegno dimostrato durante questa fase di transizione, mentre lavoriamo per ingranare e riportare l’AC Milan alla sua tradizione vincente”.

Una linea condivisa, dunque, tra campo e proprietà: il successo sul Lecce viene letto come un segnale di crescita, senza dimenticare che il nuovo Milan è ancora alla ricerca dei propri equilibri. E Amorim, sul fronte delle scelte tecniche, chiude con una frase netta: “Le decisioni le prendo sempre io”.