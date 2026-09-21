Cinema, “L’Estranea” conquista il pubblico del Toronto Film Festival

Roma, 21 set. (askanews) – Prosegue il percorso internazionale de “L’Estranea”, il nuovo film di Paolo Strippoli, che dopo la presentazione in concorso alla 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia conquista il pubblico del Toronto International Film Festival, dove si aggiudica il secondo posto del People’s Choice Midnight Madness Award presented by Rogers, ambito premio assegnato dal pubblico del festival.

Il film si è classificato First Runner-Up, alle spalle del canadese “Ladies and Gentlemen, Brian Mulroney” di Matthew Rankin e davanti ad “Arrested Memory” di SABU. “Un risultato particolarmente incoraggiante”, ha commentato la produttrice Marina Marzotto, “visto che lo scorso anno a classificarsi secondo per lo stesso premio è stato il fenomeno del boxoffice Obsession “. Un risultato inedito per un film italiano nella storia dei riconoscimenti della Midnight Madness del TIFF.

Dopo Venezia e Toronto, “L’Estranea” sarà in competizione anche al Busan International Film Festival, nella sezione internazionale World Cinema. L’anteprima del film è in programma per il primo weekend, venerdì 9 ottobre, ed ha registrato il sold out in meno di un’ora, nonostante l’arena Open Cinema, (la più grande in Asia) offra oltre 3.000 posti.

Venezia, Toronto e Busan costituiscono così il grande slam del percorso festivaliero internazionale de “L’Estranea”, che è già stato selezionato in concorso anche in molti altri festival internazionali tra i quali, già annunciati: Austin, Beyond LA, SLASH, Rio de Janeiro, Ghent, Sitges e Chicago.

“L’Estranea” scritto e diretto da Paolo Strippoli, co-sceneggiato insieme a Salvatore de Chirico, è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. In Italia uscirà in sala l’8 ottobre con 01 Distribution.