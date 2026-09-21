Cinema, torna il Matiff: apertura il 26 settembre con Castellitto

Roma, 21 set. (askanews) – Dal 26 settembre al 4 ottobre 2026 torna a Matera il Matiff (Matera International Film Festival), che per la sua settima edizione sceglie il Mediterraneo come tema e orizzonte narrativo di un viaggio tra cinema d’autore, anteprime internazionali, incontri con artisti e professionisti dell’industria audiovisiva, masterclass, letteratura e musica.

La settima edizione si aprirà il 26 con la cerimonia inaugurale e Sergio Castellitto, che accompagnerà la proiezione di “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore, film scelto per introdurre il tema dell’edizione: il Mediterraneo come spazio di incontri, storie, identità e contaminazioni culturali. Nel corso della serata, Castellitto riceverà anche il Matiff Award “Acqua del cinema”.

Al centro della nuova edizione, un concorso internazionale articolato in sette categorie: lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, spot pubblicitari, videoclip e sceneggiature. Le opere selezionate saranno valutate da una giuria d’eccezione e si contenderanno i riconoscimenti del Festival. Sono 815 gli autori iscritti quest’anno, provenienti da 57 Paesi del mondo. Matera e Riva dei Ginepri accoglieranno per nove giorni registi, attori, produttori, sceneggiatori e rappresentanti di importanti realtà cinematografiche internazionali. Un programma articolato che affianca alle proiezioni il Mama – Matera Film Market, spazio di confronto e formazione rivolto ai professionisti del settore, e una serie di appuntamenti dedicati ai grandi protagonisti del Novecento, al dialogo tra i popoli e al valore sociale del cinema.

Giunto alla settima edizione, sotto la presidenza di Leonardo Fuina e la direzione artistica di Valentina Castellani-Quinn, il Matiff rafforza così la propria identità internazionale e il legame con il territorio lucano, trasformando Matera in un luogo d’incontro tra culture, linguaggi, visioni e nuove traiettorie dell’audiovisivo. Madrina di questa edizione, la global speaker, curatrice d’arte e attivista per i diritti umani Felicia Cigorescu, ideatrice de “Il Cantico del Mediterraneo”. “Essere madrina e curatrice d’arte del Matiff in questa edizione dedicata al Mediterraneo è per me un invito a riportare al centro ciò che ci rende profondamente umani – ha dichiarato – credo che lo spirito, inteso come dimensione interiore e ricerca di senso, appartenga a ogni essere umano, al di là di ogni fede, cultura o appartenenza. L’arte e il cinema possono ricordarcelo: possono aprire uno spazio dentro di noi in cui tornare a riconoscerci, incontrarci e sentirci parte di un’umanità comune”.

La giuria internazionale è presieduta da Deirdre Hopkins, responsabile dei lungometraggi presso i Bafta Awards. Ad affiancarla Gary Shapiro, produttore cinematografico ed ex Senior Vice President di Sony Pictures, e Julie Carmen, attrice e produttrice cinematografica statunitense.

Il programma riunisce produzioni italiane e internazionali, prime mondiali, anteprime italiane e incontri con autori, interpreti e produttori. Eventi centrali le masterclass con Sergio Castellitto e Alessandro Gassmann. Tra gli altri ospiti attesi Lina Sastri, che presenterà il cortometraggio “La mancanza”, e Ronn Moss, che incontrerà invece il pubblico in occasione della proiezione del documentario “Soap Fever”.

Il Matiff renderà inoltre omaggio a Robert Redford con la proiezione di “Milagro”, in partnership con Universal Pictures, e alla presenza dell’attrice Julie Carmen. L’omaggio a Robert Redford sarà accompagnato anche da una masterclass con Julie Carmen, che condividerà con il pubblico la propria esperienza artistica e il ricordo della collaborazione con il regista.

Il programma internazionale comprenderà anche “The Present” di Farah Nabulsi, vincitore del premio Bafta come miglior cortometraggio britannico nel 2021 e candidato ai Premi Oscar nello stesso anno, e “My Father and Qaddafi” di Jihan K, candidato agli Academy Awards 2027 come miglior documentario. Jihan K dialogherà con il pubblico al termine della proiezione.

Ampio spazio sarà riservato anche al cinema italiano: il regista Antonio Capuano, al quale sarà conferito un premio alla carriera, e l’attrice Teresa Saponangelo, presenteranno “Il buco in testa”. In programma anche “Elvira Notari – Oltre il silenzio” di Valerio Ciriaci.

La mattina di domenica 27 settembre sarà dedicata alle scuole e al pubblico più giovane, con un programma speciale realizzato insieme a Rainbow. Al centro dell’appuntamento, la proiezione del primo episodio della nuova stagione di “Mermaid Magic”, la serie animata creata e prodotta da Iginio Straffi.

Tra le produzioni internazionali spicca, inoltre, la prima mondiale di “The Awakening” di Matt Routledge, interpretato da Kevin Spacey e presentato dal produttore Matt Hookings. Completano il programma “Horn Maker” di Juliette Marquis; i progetti “Auber89” e “I nemici del popolo”, presentati dal produttore Paolo Maria Spina, e la prima italiana di “Fade Away” di Ramin Niami, presente per incontrare il pubblico.

Nel ventesimo anniversario della scomparsa di Oriana Fallaci, il Matiff dedicherà un appuntamento alla sua opera e al progetto teatrale internazionale “Fallaci – A One Woman Show”, con la partecipazione di Edoardo Perazzi, nipote della scrittrice e curatore dell’Archivio Fallaci, e dello sceneggiatore Gary Hoffman.