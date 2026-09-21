Da Cindy Crawford a John Travolta, le star segnate dalla perdita dei figli

(Adnkronos) – Negli ultimi anni – e di nuovo in questi giorni – il mondo dello spettacolo è stato attraversato da lutti che hanno colpito figure amatissime, riportando al centro in alcuni casi la fragilità dei giovani cresciuti sotto pressione mediatica e il tema, sempre più urgente, della salute mentale. L’ultimo è quello del modello Presley Gerber, 27 anni, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e l’imprenditore Rande Gerber, morto il 20 settembre in una struttura di riabilitazione a Los Angeles. Le cause non sono state rese note. Negli ultimi anni Presley aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia contro depressione, dipendenze e attacchi di panico, diventando una voce sincera sulla vulnerabilità dei figli delle star. La famiglia ha chiesto silenzio e rispetto, mentre Hollywood torna a interrogarsi sul peso dell’esposizione mediatica. Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram mostrava Presley poco prima di sottoporsi a un trattamento con ibogaina, una sostanza psichedelica estratta dalla radice dell’arbusto africano Tabernanthe iboga, utilizzata in alcuni contesti per trattare dipendenze, depressione e disturbo post-traumatico. Non si tratta di una terapia medica standard né approvata in molti Paesi, a causa dei rischi per la salute e della mancanza di studi clinici definitivi.

Un dolore che, negli ultimi anni, ha colpito più volte le famiglie delle star. Nel 2009 John Travolta ha perso il figlio Jett, 16 anni, morto durante una vacanza alle Bahamas dopo aver battuto la testa in seguito a una crisi epilettica. Jett, primogenito dell’attore e di Kelly Preston, era autistico e soffriva della sindrome di Kawasaki, una condizione che la famiglia aveva tenuto riservata. Diversi media internazionali, infatti, hanno ricordato come la Chiesa di Scientology – di cui Travolta ha fatto parte per oltre quarant’anni – non riconosca i disturbi neurologici né il loro trattamento farmacologico, un contesto che avrebbe influito sulla gestione della patologia del ragazzo. Nel 2012 Sylvester Stallone ha affrontato la morte del figlio Sage, 36 anni, per aterosclerosi. L’attore ha più volte parlato del lutto e del rimpianto di aver dedicato troppo tempo alla carriera a discapito della famiglia, un tema affrontato apertamente anche nel documentario biografico Sly.

Anche la musica porta cicatrici altrettanto profonde. Nel 1991 Eric Clapton e Lory Del Santo hanno perso il piccolo Conor, 4 anni, precipitato dal 53esimo piano di un grattacielo a New York: un trauma che ha generato una delle canzoni più celebri e strazianti della musica contemporanea, ‘Tears in Heaven’ di Clapton. Del Santo, negli anni successivi, ha vissuto altri lutti: un figlio nato prematuro dalla relazione con l’ex tennista Richard Krajicek, morto dopo due settimane per un’infezione; e Loren, nato nel 1999 da un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, morto suicida nel 2018 a 19 anni. Il giovane soffriva di anedonia, una condizione che impedisce di provare piacere per qualsiasi aspetto della vita.

Anche Nick Cave ha attraversato capitoli di vita spezzata. Nel 2015 il figlio Arthur, 15 anni, è morto in seguito a una caduta accidentale da una scogliera a Ovingdean Gap, nei pressi di Brighton. E nel 2022 Cave ha affrontato la morte di un altro figlio, Jethro, affetto da schizofrenia. Il lutto è diventato materia viva della sua produzione artistica, segnando profondamente gli album degli ultimi anni.

Dal mondo della musica allo sport, il dolore non risparmia nessuno. Nel 2020 Vanessa Bryant ha perso la figlia Gianna, 13 anni, nell’incidente in elicottero in cui è morto anche il marito, la leggenda dell’Nba Kobe Bryant. In questa scia di lutti che segna il mondo dello spettacolo, il cammino di Presley Gerber si è fermato a 27 anni. Un’età che richiama inevitabilmente il ‘Club dei 27’, quel simbolo generazionale di talenti bruciati troppo in fretta: da Kurt Cobain ad Amy Winehouse, da Janis Joplin a Jimi Hendrix, fino a Jim Morrison.