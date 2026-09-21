Elezioni per la Duma, Russia Unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate

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ROMA (ITALPRESS) – Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57,86% dei voti, con il 90,43% delle schede scrutinate, secondo i dati della Commissione elettorale centrale. Lo riferisce la Tass. Seguono il Partito Comunista della Federazione Russa (CPRF) con il 13,84%, il Partito Liberal Democratico (LDPR) con l’8,9%, Nuovo Popolo con il 7,94% e Russia Giusta con il 4,95%.
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