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Elezioni per la Duma, Russia Unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate

| 21 Settembre 2026 14:02 | 0 commenti

Elezioni per la Duma, Russia Unita al 57,86% voti su oltre 90% schede scrutinate

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ROMA (ITALPRESS) – Il partito Russia Unita è in testa alle elezioni della Duma con il 57,86% dei voti, con il 90,43% delle schede scrutinate, secondo i dati della Commissione elettorale centrale. Lo riferisce la Tass. Seguono il Partito Comunista della Federazione Russa (CPRF) con il 13,84%, il Partito Liberal Democratico (LDPR) con l’8,9%, Nuovo Popolo con il 7,94% e Russia Giusta con il 4,95%.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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